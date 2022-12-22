أردوغان يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور للمرة الثالثة خلال 2022

ورفع إلى 4253 ليرة تركية في كانون الثاني/ يناير ومن ثم إلى 5500 في تموز/ يوليو، وهو مستوى غير كاف للعيش في المدن الكبرى مثل إسطنبول.

وقال أردوغان إن البلاد تمر بـ"مرحلة دقيقة" قبل أقل من ستة أشهر من انتخابات رئاسية وتشريعية مقررة في الربيع المقبل، ووعد بـ "تراجع سريع للتضخم اعتبارا من نهاية الشهر" الحالي.

وأكد: "نحن عازمون على خفض التضخم بنسبة 20 % بحلول نهاية السنة المقبلة".

وكانت النقابات تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى 9500 ليرة تركية في الشهر، إلا أن رئيس البلاد أشار إلى أنه تعذر التوصل إلى اتفاق.