"العلاقات في أفضل مراحلها".. الصين تتعهد بـ 50 مليار دولار لأفريقيا

تعهّدت الصين بتمويل مشاريع في أفريقيا بقيمة 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك على لسان الرئيس الصيني شي جين بينغ الذي قال، خلال افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين، إنّ "العلاقات الصينية الأفريقية تمرّ الآن بأفضل فترة في تاريخها".

وفي خطاب ألقاه أمام القادة الأفارقة، وعد شي "بتعميق التعاون في مجال البنية التحتية والتجارة مع القارة"، وفقاً لفرانس برس.

وأوضح أنه "على مدى السنوات الثلاث المقبلة، الحكومة الصينية مستعدة لتقديم دعم مالي يصل إلى 360 مليار يوان (50,7 مليار دولار)"، واعدا أيضا بالمساعدة في "توفير مليون فرصة عمل" على الأقلّ لأفريقيا.

وأشار إلى أن أكثر من نصف هذا المبلغ سيكون قروضاً، مع 11 مليار دولار "على شكل مساعدات" بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من خلال تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار.

وحصل القادة الأفارقة على مجموعة كبيرة من الصفقات هذا الأسبوع من شأنها زيادة التعاون في مجالات مختلفة منها البنية التحتية والزراعة والتعدين والتجارة والطاقة.

ويُعد منتدى التعاون الصيني الأفريقي، أكبر اجتماع دبلوماسي تستضيفه بكين منذ جائحة كوفيد-19، ويحضره أكثر من 50 قائدا أفريقيّا، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

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وقال غوتيريش في افتتاح المنتدى إن بإمكان الصين وأفريقيا إذا ما تعاونتا معاً أن تقودا "ثورة في مجال الطاقة المتجددة".

وأضاف أن "سجلّ الصين المذهل في مجال التنمية، خصوصا في القضاء على الفقر، يُعدّ مصدرا عظيما للتجربة والخبرة".

وتُعد الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وهي تسعى للاستفادة من كنوز القارة الهائلة من الموارد الطبيعية بما فيها النحاس والذهب والليثيوم والمعادن الأرضية النادرة.

وزوّدت بكين الدول الأفريقية بمليارات الدولارات على شكل قروض ساعدت على بناء البنية التحتية، وهو ما أثار جدلاً في بعض الأحيان؛ بسبب تحميل الدول ديونا ضخمة.