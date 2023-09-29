الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم من مكاسب "السلع الفاخرة"

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب أسهم السلع الفاخرة، فيما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية مع اقتراب نهاية ربع عام صعب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 0707 بتوقيت غرينتش، مع اتجاه الأنظار إلى بيانات التضخم في منطقة اليورو المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الجمعة، والتي قد تساعد في تحديد مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وأظهرت بيانات رسمية أولية أن معدل التضخم الفرنسي تباطأ على غير المتوقع في سبتمبر/ أيلول الجاري، حيث فاق التراجع في صعود الأسعار بقطاع الأغذية ارتفاعها في قطاع الطاقة.

وزادت أسهم السلع الفاخرة مثل سهمي "إل.في.إم.إتش" و"هيرميس"، اللذين ارتفع كل منهما 2.3%، مما دعم المؤشر الأوروبي في التعاملات المبكرة.