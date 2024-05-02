تراجع أسهم أوروبا إثر قرار للاحتياطي الاتحادي وتباين مكاسب الشركات

سجلت الأسهم الأوروبية تراجعًا طفيفًا، اليوم الخميس، في أول جلسة تداول لها، في شهر مايو/أيار الجاري، مع عودة المستثمرين من عطلة في منتصف الأسبوع تخللها تلميح مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إرجاء خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بعد أن سجل أول انخفاض شهري هذا العام، في شهر أبريل/نيسان الماضي، وفقًا لما أوردته وكالة "رويترز".

وهدأت معنويات السوق مع مواجهة المستثمرين المخاطر المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط، وتوقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي بعد شهر يونيو/حزيران، وموسم أرباح الشركات.