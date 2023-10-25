صندوق النقد: أسعار الفائدة ستظل مرتفعة

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن النمو العالمي بطيء بالفعل عند 3%، وسيظل بطيئا في السنوات المقبلة، في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة ستشكل عائقا إضافيا أمام النمو.

وخلال حلقة نقاشية ضمن منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض، قالت جورجيفا، إن "التضخم لا يزال مرتفعا، وهذا يتطلب أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة، ما يثبط النمو بشكل أكبر".

وذكرت جورجيفا أن التعاون الدولي في عالم مفكك هو مفتاح النمو، مضيفة أن هذه المسألة "ذات أولوية قصوى".

وقالت: "نراقب تكاليف هذا التفكك، فهي كبيرة للغاية. تحدثنا في مناسبات عديدة عن انخفاض بنحو 12% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي. فقط تخيلوا ما يمكن للعالم القيام به إذا كان لديه 12 أو 13 أو 14 تريليون دولار إضافية".