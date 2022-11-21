السعودية تموّن جماهير "مونديال قطر" بمنتجاتها المحلية

وفي البيت السعودي، وهو مكان مفتوح أقامه الاتحاد السعودي لكرة القدم على مساحة 18 ألف متر مربع في منطقة كورنيش الدوحة الحيوية في العاصمة، يجد آلاف المشجعين الذين امتلأ بهم المكان، المنتجات الغذائية والاستهلاكية السعودية في أجنحة تحيط بالبيت.

وبينما يتاح لزوار البيت السعودي مشاهدة مباريات المونديال عبر شاشات عملاقة بشكل مجاني، يحصلون أيضا على هدايا عبارة عن منتجات سعودية توفرها هيئة تنمية الصادرات السعودية الحاضرة في المونديال.

وتمون تلك الهيئة الحكومية الملاعب الرئيسة المتواجدة في المونديال والمناطق الجماهيرية في "البيت السعودي"، ضمن مساعيها في تعزيز فرص تواجد المنتجات والخدمات الوطنية في الأحداث العالمية المهمة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن برنامج "صنع في السعودية" الذي أطلقته هيئة تنمية الصادرات العام الماضي، يسهم في تلك المبادرة من خلال الشركات والمصانع المشاركة فيه، من قطاع الأغذية والمنتجات الاستهلاكية وقطاع المستلزمات الصيدلانية.

كما تواجدت هيئة تنمية الصادرات السعودية في المونديال ضمن برنامجها الترويجي الذي يتمثل في استضافتها لعدد من لقاءات الأعمال وعقد الصفقات التجارية بين الشركات السعودية والمشترين المحتملين الدوليين داخل المنصة الخاصة لها في ملعب "لوسيل"، وهو أحد الملاعب الرئيسة بالبطولة.

وكشفت الهيئة في بيان لها، أنها تشارك في المونديال من خلال استقطاب أكثر من 64 شركة محلية وأجنبية تعمل في السعودية من 8 قطاعات ذات الأولوية التصديرية، للترويج للصادرات السعودية في المحافل الدولية.