السودان.. هيكلة الرواتب بين مطرقة الاستدانة والبحث عن موارد إنتاجية
شكلت الأزمات التي تعاقبت على السوق العالمي، وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، نكوصًا عن الأهداف التي سطرها السودان بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، لتفتح الباب مجددًا أمام مئات المعلمين للإضراب عن العمل بدافع زيادة الرواتب.
وتأتي تلك المطالب في وقت وصل فيه معدل التضخم في البلاد إلى أرقام ثلاثية، وهو الأعلى على الإطلاق بين الدول.
ووفق خبراء تحدثوا لـ"إرم نيوز"، فإن السلطة التى تدير البلاد حاليًا غير قادرة على التخفيف من حدة التضخم رغم محاولاتها الكثيرة.
وتجتمع لجنة المعلمين السودانيين غدًا الخميس تمهيدًا للقيام بإضراب عام ودائم في جميع ولايات السودان الـ18، وذلك بعد إضراب اليوم الواحد، الإثنين الماضي، والذي لم يسفر عن نتائج تذكر، وفق عضو المكتب التنفيذي للجنة سامي الباقر.
كما يتطلعون لزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة 20% في موازنة الدولة، وفق مذكرة سلمتها لجنة المعلمين للحكومة.
معالجة قضية الأجور بالإنتاج
وحول إمكانية تنفيذ هذا المطلب من قبل السلطات السودانية في ظل الأوضاع الراهنة، قال الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، إن "العام الحالي أوشك على الانتهاء، وتنفيذ تلك المطالب قد يأتي ضمن موازنة العام المقبل تماشيًا مع ارتفاع أعباء الحياة اليومية بسبب التغيرات الاقتصادية الأخيرة".
وأوضح الناير لـ"إرم نيوز" أن "استغلال الموارد المتاحة في السودان بشكل أمثل، خاصة الزراعة، يسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية ويحل مشكلات قطاعات كثيرة في الدولة، لأن مكانة السودان الجغرافية تجعلها الدولة الأهم فى مجال الزراعة والتركيز عليها بات ضروريًا".
وحذر الخبير الاقتصادي السوداني، المسؤولين في البلاد من اللجوء إلى طباعة مزيد من النقود دون مقابل إنتاج لمعالجة قضية الأجور، لأن ذلك يسهم في زيادة معدلات التضخم، وقد يؤدي إلى تفاقم الأعباء على المواطنين، وليس الحد منها كما هو مستهدف.
وأشار إلى أن "الدول بشكل عام تلجأ إلى طباعة النقود في حال وجود غطاء لقيمة تلك العملة، سواء نقد أجنبي أو رصيد ذهبي، وأيضًا سلع وخدمات، لأن ذلك يترجم أن تلك النقود لها قيمة، وليست مجرد ورق فقط".
واعتبر الناير أن "استمرار حالات الإضراب لفترات طويلة سيكون مردوده سلبيا على جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة"، لافتًا إلى أن "المعالجة المجزأة لقضية الأجور تعد حلًا مناسبًا للمرحلة الحالية".
الاستدانة علاج مؤقت
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي السوداني عبدالله الرمادي، إن المؤشرات الأولية لميزانية 2023 تؤكد أنها تخلو من أي منح أو قروض دولية، وستعمل على الموارد الذاتية في تلبية احتياجات البلاد الضرورية بناء على تصريحات وزير المالية جبريل إبراهيم.
ورأى الرمادي أن هذا الاتجاه يفتح الباب أمام أحد الخيارات السهلة التي اعتمدت عليها الحكومة في موازنة عام 2022، وهو الاستدانة من البنك المركزي لسد عجز الموازنة بالنسبة لقضية المرتبات.
لكنه أكد أن "هذا الاتجاه ستكون له تأثيرات سلبية على استمرار تذبذب العملة، وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية إذا اعتمدت عليه خلال الفترة المقبلة، وقد تضطر معه الحكومة إلى تعويم الجنيه مرة أخرى".
وفي 21 شباط/فبراي الماضي، قرر المركزي السوداني توحيد سعر صرف عملته المحلية "الجنيه" (تعويم جزئي) أمام الدولار والنقد الأجنبي، في محاولة للقضاء على الاختلالات الاقتصادية والنقدية، لينخفض سعر صرف الجنيه من 55 لكل دولار أمريكي إلى 575 جنيهًا في البنوك المحلية اليوم الأربعاء.
فك التمويلات المجمدة
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الإماراتي حسين المشربك، إن زيادة أجور جميع العاملين في السودان ضروري في ظل التضخم المتسارع بجميع أنحاء البلاد، لكن الأهم هو توفير مورد لهذا البند.
ودعا المشربك السلطات السودانية إلى بذل جهود أكبر من أجل الحصول على التمويلات المجمدة لدى المؤسسات الدولية، التي تقدر بمليارات الدولارات، لدورها في رفع الأعباء مؤقتًا لحين تدبير موارد إنتاجية تسهم في زيادة معدل النمو.
واعتبر أن البحث عن حلول موازية لبند الأجور، مثل تقوية شبكة الحماية الاجتماعية عن طريق دعم الأدوية وتوفير سلعة استهلاكية مدعومة للفئات المتضررة من التغييرات الاقتصادية الأخيرة، يرفع الأعباء عن المواطنين.