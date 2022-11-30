السودان.. هيكلة الرواتب بين مطرقة الاستدانة والبحث عن موارد إنتاجية

شكلت الأزمات التي تعاقبت على السوق العالمي، وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، نكوصًا عن الأهداف التي سطرها السودان بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، لتفتح الباب مجددًا أمام مئات المعلمين للإضراب عن العمل بدافع زيادة الرواتب.

وتأتي تلك المطالب في وقت وصل فيه معدل التضخم في البلاد إلى أرقام ثلاثية، وهو الأعلى على الإطلاق بين الدول.

ووفق خبراء تحدثوا لـ"إرم نيوز"، فإن السلطة التى تدير البلاد حاليًا غير قادرة على التخفيف من حدة التضخم رغم محاولاتها الكثيرة.