تحذير اقتصادي من تحول ألمانيا إلى "رجل أوروبا المريض"
حذر أكبر مصارف ألمانيا من أن البلاد ستصبح "رجل أوروبا المريض" من الناحية الاقتصادية، إذا فشلت في إعادة اختراع نفسها، بحسب صحيفة "التلغراف".
وقال كريستيان سوين الرئيس التنفيذي لـ"دويتشه بنك": "صحيح أننا لم نصبح رجل أوروبا المريض بعد؛ لكن هناك نقاط ضعف هيكلية تعيق اقتصادنا وتمنعه من تطوير إمكاناته الكبيرة. وسوف نصبح رجل أوروبا المريض إذا لم نعالج هذه القضايا الهيكلية الآن".
وأضاف سوينغ أن "ألمانيا تتمتع تقليديًّا بقطاع تصنيع قوي، لكن مصانعها عانت من فقدان الطاقة الرخيصة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا".
وبحسب الصحيفة، سقط الاقتصاد في حالة من الركود الشتاء الماضي وهو الآن في حالة ثبات، ما يجعله الأسوأ أداء بين مجموعة السبع.
واتهم سوينغ الألمان بأنهم "أصبحوا مرتاحين للغاية بعد النجاح الذي حققه العقد الأول من القرن الحادي والعشرين"، وانتقد ما أسماه "النفور المعوق للتغيير".
وقال: "لفترة طويلة، كانت لدينا فكرة أن الاقتصاد سيستمر في إدارة نفسه، وأنه ليس علينا أن نفعل الكثير لتحقيق النجاح".
وحذر سوينغ، من أن المستثمرين الأجانب يديرون ظهورهم بشكل متزايد لألمانيا، ما يتسبب في ضرر مباشر للاقتصاد.
وأضاف أن شركات صناعة السيارات الألمانية وجدت نفسها بالفعل عالقة في مرمى نيران الخلاف التجاري المتطور بين الاتحاد الأوروبي والصين والذي قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها.
ولفتت الصحيفة، إلى أن "تصريحات الرئيس التنفيذي لدويتشه، جاءت بعد صدور تقرير للبنك يفيد بأن النمو سيظل حوالي 0.5% بدلًا من 1% في السنوات المقبلة، بينما يميل معدل التضخم إلى تجاوز هدف 2%".
وذكر التقرير، أن ألمانيا ستخسر ما بين 1.6-4.8 مليون شخص في سن العمل بحلول عام 2035 اعتمادًا على مستوى الهجرة.
وأشارت الصحيفة أيضًا إلى تقرير نشرته منظمة اليونيسيف هذا الأسبوع، يفيد بأن الشباب الألمان كانوا من بين الأكثر "تعاسة" في أوروبا، حيث احتلوا مرتبة أعلى من بلغاريا فقط.
المصدر: صحيفة "التلغراف"