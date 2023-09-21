تحذير اقتصادي من تحول ألمانيا إلى "رجل أوروبا المريض"

حذر أكبر مصارف ألمانيا من أن البلاد ستصبح "رجل أوروبا المريض" من الناحية الاقتصادية، إذا فشلت في إعادة اختراع نفسها، بحسب صحيفة "التلغراف".

وقال كريستيان سوين الرئيس التنفيذي لـ"دويتشه بنك": "صحيح أننا لم نصبح رجل أوروبا المريض بعد؛ لكن هناك نقاط ضعف هيكلية تعيق اقتصادنا وتمنعه من تطوير إمكاناته الكبيرة. وسوف نصبح رجل أوروبا المريض إذا لم نعالج هذه القضايا الهيكلية الآن".

وأضاف سوينغ أن "ألمانيا تتمتع تقليديًّا بقطاع تصنيع قوي، لكن مصانعها عانت من فقدان الطاقة الرخيصة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا".

وبحسب الصحيفة، سقط الاقتصاد في حالة من الركود الشتاء الماضي وهو الآن في حالة ثبات، ما يجعله الأسوأ أداء بين مجموعة السبع.

واتهم سوينغ الألمان بأنهم "أصبحوا مرتاحين للغاية بعد النجاح الذي حققه العقد الأول من القرن الحادي والعشرين"، وانتقد ما أسماه "النفور المعوق للتغيير".