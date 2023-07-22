واشنطن بوست: الأمريكيون يمرضون عقليا ونفسيا فلا يجدون علاجا متاحًا
ذكرت صحيفة "الواشنطن بوست"، أن الأمريكيين يعانون من آلام عقلية وجسدية، وأن عدم كفاية التأمين الصحي يزيد الأمر سوءًا، إذ يعتبر العثور على معالج أمرا صعبا للغاية، والرعاية نفسها غالبًا ما تكون باهظة الثمن.
كشف استطلاع أجراه باحثون في جامعة شيكاغو حديثًا، أن 69% من الأمريكيين المؤمن عليهم تحت سن الـ18 عامًا، والذين سعوا للحصول على رعاية صحية سلوكية بين شهري يناير/كانون الأول 2019 وأبريل/نيسان من عام 2022 لم يتلقوا العلاج، في حين أن 57% من البالغين، الذين طلبوا الرعاية لم يتلقوا شيئًا.
ويأتي ذلك في ظل وجود قانون المساواة في الصحة العقلية والإدمان في البلاد، على مدار 15 عامًا مضت، منذُ أن أقر الكونغرس الأمريكي ذلك القانون عام 2008، وفقًا للصحيفة، التي أشارت إلى أن الكونغرس وإدارة الرئيس جو بايدن بحاجة إلى عمل المزيد، ويجب أن تدرك شركات التأمين الصحي أيضًا أنه من مصلحتها المالية تحسين تغطيتها لعلاجات الصحة العقلية والإدمان.
وبحسب الصحيفة، فإن الأطباء النفسيين وعلماء النفس وغيرهم من مقدمي الرعاية الصحية السلوكية لا يقبلون أسعار رسوم التأمين، ويتجنبون قبول طلبات المرضى المؤمنين صحيًا حتى لا يدخلوا في دوامة شركات التأمين، التي في الغالب لا تدفع ما يطلبه الطبيب، وهو ما يترك المرضى أمام خيار دفع أسعار باهظة خارج إطار التأمين أو التخلي عن العلاج تمامًا.
وأظهرت دراسة مطالبات التأمين أنه اعتبارًا من عام 2014، تلقى الأطباء النفسيون المتعاملون مع التأمين تعويضات أقل بنسبة 13 إلى 20% من الأطباء الآخرين، الذين يقدمون نفس خدمات الصحة العقلية.
وبينت دراسة أخرى أنه في 11 ولاية أمريكية، كانت معدلات السداد في عام 2017 لزيارات مكتب الرعاية الأولية أعلى بنسبة تزيد على 50% عن زيارات المكتب السلوكية.
وقال 80% من المرضى في الخطط الصحية، التي يرعاها صاحب العمل والذين شملهم استطلاع أجراه باحثو جامعة شيكاغو، إنهم خرجوا من التأمين للحصول على الرعاية الصحية السلوكية طوال الوقت، في حين أن 6% فقط فعلوا ذلك من أجل الرعاية الصحية الجسدية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع أسوأ في المناطق الريفية؛ لأن قلة من مقدمي الخدمة يعملون هناك، مبينة أنه اعتبارًا من عام 2021، كان ثلث الأمريكيين يعيشون في مناطق ليس بها ما يكفي من مقدمي خدمات الصحة العقلية، وأكثر من نصف المقاطعات الأمريكية لم يكن لديها طبيب نفسي واحد.
وقالت الصحيفة إن إدارة بايدن بدأت في إدراك أهمية الصحة العقلية، وأطلقت الخط الساخن 988 لحالات الانتحار والأزمات، وهي تضخ مئات الملايين من الدولارات في التدريب والحوافز للأطباء للعمل في المجتمعات الريفية والمحرومة، وتستثمر في البحث العلمي، وتمول برامج التعافي لتقليل الإرهاق بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية.
وأكدت أن نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة مكلف للعائلات والبلد، ومن الناحية الأخلاقية، تسهيل الوصول لمقدمي الخدمة الطبية السلوكية والجسدية هو الشيء الصحيح، الذي يجب فعله للأمريكيين الذين يعانون من الألم.
المصدر: الواشنطن بوست