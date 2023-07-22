واشنطن بوست: الأمريكيون يمرضون عقليا ونفسيا فلا يجدون علاجا متاحًا

ذكرت صحيفة "الواشنطن بوست"، أن الأمريكيين يعانون من آلام عقلية وجسدية، وأن عدم كفاية التأمين الصحي يزيد الأمر سوءًا، إذ يعتبر العثور على معالج أمرا صعبا للغاية، والرعاية نفسها غالبًا ما تكون باهظة الثمن.

كشف استطلاع أجراه باحثون في جامعة شيكاغو حديثًا، أن 69% من الأمريكيين المؤمن عليهم تحت سن الـ18 عامًا، والذين سعوا للحصول على رعاية صحية سلوكية بين شهري يناير/كانون الأول 2019 وأبريل/نيسان من عام 2022 لم يتلقوا العلاج، في حين أن 57% من البالغين، الذين طلبوا الرعاية لم يتلقوا شيئًا.

ويأتي ذلك في ظل وجود قانون المساواة في الصحة العقلية والإدمان في البلاد، على مدار 15 عامًا مضت، منذُ أن أقر الكونغرس الأمريكي ذلك القانون عام 2008، وفقًا للصحيفة، التي أشارت إلى أن الكونغرس وإدارة الرئيس جو بايدن بحاجة إلى عمل المزيد، ويجب أن تدرك شركات التأمين الصحي أيضًا أنه من مصلحتها المالية تحسين تغطيتها لعلاجات الصحة العقلية والإدمان.