انتعاش أسهم مصانع الأسلحة في أمريكا بعد حادثة ترامب

شهدت أسهم الشركات المصنعة للأسلحة ارتفاعًا ملحوظًا يوم الاثنين، بعد محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب في تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا السبت.

وبحسب موقع "Infobae" الإسباني، شهدت أسهم شركة "Smith & Wesson Brands" زيادة بـ 10%، في حين ارتفعت أسهم شركة "Sturm, Ruger & Co" بنحو 7% حتى منتصف نهار الاثنين.

وتنتج هذه الشركات المصنعة مسدسات وبنادق صيد وبنادق نصف آلية مماثلة لتلك المستخدمة في الهجوم، رغم أن السلطات لم تكشف بعد عن الجهة المصنعة للسلاح المستخدم.

بينما أشار ستيف سوسنيك، كبير الإستراتيجيين في "Interactive Brokers"، إلى أن هذه التحركات في الأسهم غالبًا ما تكون ردود أفعال متهورة للمتداولين تجاه الأحداث الجارية.

وتاريخيًّا، تميل أسهم شركات الأسلحة إلى الارتفاع على المدى القصير في أعقاب القرارات السياسية والقانونية التي تشكل زيادة في خطر الاضطرابات الداخلية، أو حملة صارمة ضد مُلكية الأسلحة، والتي من شأنها أن تدفع الناس إلى مراكمة الأسلحة.

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وأثرت الأحداث أيضًا على أسهم مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا، التي أظهرت ارتفاعًا كبيرًا يوم الاثنين، إذ كان التداول في أسهم هذه الشركة مدفوعًا بالعناوين الرئيسة، ويظل متقلبًا للغاية.

كما استفادت الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة مثل "Coinbase Global Inc" و"Marathon Digital Holdings Inc" من ارتفاع عملة البيتكوين.

وعلى نحو مماثل، ارتفعت شركات التأمين الصحي، التي يُنظر إليها على أنها مستفيد محتمل من انخفاض التنظيم في ظل إدارة ترامب.