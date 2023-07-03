سلطنة عمان تعلن إنشاء منطقتين حرتين بمدينة خزائن الاقتصادية

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوما يقضي بإنشاء مدينة خزائن الاقتصادية وإصدار نظامها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية.

وحسب الوكالة، تنشأ مدينة اقتصادية في محافظة جنوب الباطنة تسمى "مدينة خزائن الاقتصادية" على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ويعمل في شأنها بالنظام المرفق.

كما تنشأ منطقتان حرتان في مدينة خزائن الاقتصادية على مساحة الأرض المحددة وفقا للمخطط المرفق، والمحددة في اتفاقية التطوير المشار إليها في النظام المرفق.