النفط يصعد عند التسوية بعد بيانات التضخم الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء عند التسوية وسجل خام برنت 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أيار/مايو بعدما عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) ربما يرفع أسعار الفائدة مرات أقل مستقبلا.

وأظهرت بيانات صادرة الأربعاء أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بشكل طفيف في حزيران/يونيو مسجلة أقل زيادة سنوية في أكثر من عامين وتتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، لكن المتعاملين في النفط يأملون أن تكون هذه المرة هي الأخيرة.

ومن شأن رفع أسعار الفائدة إبطاء النمو الاقتصادي وتقليص حجم الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 71 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 80.11 دولار للبرميل عند التسوية. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 92 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 75.75 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إن من المنتظر أن تشهد سوق النفط شحا في المعروض خلال النصف الثاني من 2023 وعزت ذلك لقوة الطلب من الصين والدول النامية إلى جانب تخفيضات الإمدادات التي أعلنتها السعودية وروسيا ودول أخرى في الفترة الماضية.

ومن المتوقع صدور توقعات جديدة من الوكالة هذا الأسبوع.

وتعهدت السعودية الأسبوع الماضي بتمديد خفض للإنتاج بواقع مليون دولار للبرميل في آب/أغسطس بينما ستقلص روسيا الصادرات بواقع 500 ألف برميل يوميا.