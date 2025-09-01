بحضور 20 من قادة أوراسيا.. بوتين وشي "يفتحان النار" على الغرب

وجّه الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين انتقادات حادة للغرب خلال افتتاح قمة منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بشمال الصين، والتي تهدف إلى دفع بكين إلى صدارة العلاقات الإقليمية.

وقال بينغ "يجب علينا تعزيز منظور تاريخي للحرب العالمية الثانية ومعارضة عقلية الحرب الباردة ومواجهة الكتل وسياسات الترهيب" التي تنتهجها بعض الدول، في إشارة مبطنة إلى الولايات المتحدة، وفق "فرانس برس".

من جانبه، استخدم بوتين خطابه للدفاع عن الحرب التي تشنها بلاده على أوكرانيا، محمّلا الغرب مسؤولية إشعال فتيل الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وأدت إلى تدمير جزء كبير من شرق أوكرانيا.

وذكر الرئيس الروسي خلال القمة أن "هذه الأزمة لم تكن ناجمة بسبب هجومنا على أوكرانيا، بل كانت نتيجة انقلاب في أوكرانيا دعمه وتسبّب به الغرب"، وفق قوله.

وأضاف أن "السبب الثاني لهذه الأزمة هو المحاولات الدائمة للغرب لجرّ أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".

وانطلقت القمة بحضور حوالي 20 من قادة منظمة أوراسيا الأحد، قبل أيام من عرض عسكري ضخم يقام في العاصمة بكين لمناسبة مرور 80 عاما على نهاية الحرب العالمية الثانية.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الصيني إن بلاده ستزيد استثماراتها وقروضها لشركائها في العالم، في الوقت الذي عرض فيه خطة لتعزيز دور منظمة شنغهاي للتعاون وهي منظمة أمنية إقليمية بقيادة الصين وروسيا.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أوضح شي أن الصين ستقدم منحا بقيمة ملياري يوان (275 مليون دولار) للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون خلال العام الحالي، إلى جانب تقديم قروض بقيمة 10 مليارات يوان للبنوك الأعضاء في اتحاد بنوك المنظمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شي حديثه أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستضيفها الصين ويشارك فيها عدد من قادة الدول بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي قوله "علينا توسيع نطاق التعاون، واستغلال كامل إمكانات كل دولة حتى نتمكن من الوفاء بمسؤوليتنا تجاه السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة".

وأشارت بلومبرغ إلى أن القمة التي تعقد في مدينة تيانجين الصينية تضم أقرب حلفاء شي الدوليين، وتعد من أبرز القمم الدبلوماسية خلال فترة حكمه الممتدة لأكثر من عقد.

وتأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات العالمية؛ إذ تعطل رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية تدفقات التجارة الدولية، مع استمرار اشتعال الحروب الإقليمية.

ودون تسمية أي دولة، دعا شي المجموعة إلى "معارضة عقلية الحرب الباردة، ومواجهة الكتل، وممارسات التنمر" - في إشارة مبطنة إلى ما تعتبره بكين أساليب الولايات المتحدة في الحرب التجارية الراهنة.

كما دعا الرئيس الصيني إلى إنشاء بنك تنمية تابع لمنظمة شنغهاي للتعاون "في أقرب وقت ممكن"، وهو مؤسسة سعت بكين إلى إنشائها منذ عام 2010.

وأعلن عن خطط لتنفيذ 100 مشروع "صغير وجميل" لتوفير سبل العيش في الدول الأعضاء، وتوسيع الفرص التعليمية، بما في ذلك مضاعفة المنح الدراسية المخصصة لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وفي حين أن المبالغ التي تعهد شي بتقديمها لدول المنظمة تعتبر ضئيلة مقارنة بالدعم المالي البالغ 50 مليار دولار الذي تعهد به شي لأفريقيا العام الماضي، فإن المنح والقروض الموعودة تمثل خطوة إلى الأمام مقارنة بالسنوات السابقة التي كان الدعم الصيني فيها لدول المنظمة دعما "خطابيا إلى حد كبير" وفقا لإريك أولاندر، المؤسس المشارك لمركز أبحاث "مشروع الصين-الجنوب العالمي".