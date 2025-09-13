logo
"إجراءات ضاغطة".. "السبع" تبحث فرض عقوبات على داعمي الحرب الروسية

القوات الأوكرانية تصد هجوما روسيا سابقا المصدر: رويترز
ذكر بيان صادر عن وزارة المالية الكندية أن وزراء مالية مجموعة السبع لأكبر اقتصادات عالمية ناقشوا في اجتماع، يوم الجمعة، احتمال فرض عقوبات وتدابير تجارية مثل الرسوم الجمركية على الدول التي يرون أنها تساعد روسيا في حربها على أوكرانيا.

ووفقا للبيان الذي أصدرته كندا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، عقد وزراء مالية المجموعة اجتماعاً لمناقشة المزيد من الإجراءات لزيادة الضغط على روسيا لإنهاء حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف البيان: "ناقشوا مجموعة واسعة من الإجراءات الاقتصادية الممكنة لزيادة الضغط على روسيا، بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات والتدابير التجارية، مثل الرسوم الجمركية، على أولئك الذين يدعمون جهود الحرب الروسية".

