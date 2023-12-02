أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في 4 أشهر مع صعود قطاع التعدين

مددت الأسهم الأوروبية، الجمعة، مكاسبها من نوفمبر/ تشرين الثاني مدفوعة بزيادات حادة في قطاع التعدين وفي ظل مواصلة عوائد سندات منطقة اليورو الهبوط؛ بسبب تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا واحدا بالمئة إلى أعلى مستوياته منذ أغسطس/ آب، بعد أن سجل مكاسب شهرية بلغت 6.4 % في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأغلق على ارتفاع لثالث أسبوع مدعوما بالمكاسب الأسبوعية في قطاع العقارات شديد التأثر بأسعار الفائدة.

ومددت عوائد سندات منطقة اليورو خسائرها بعد صدور بيانات تصنيع ضعيفة في الولايات المتحدة وتعليقات من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، تدعم الآمال في أن خفض أسعار الفائدة ربما يحدث في الربع الأول من العام المقبل.