المركزي التركي يعلن تفاصيل إجراءات تبسيط سياسته النقدية

قال البنك المركزي التركي، اليوم الثلاثاء، إنه حدد السقف الشهري لنمو القروض التجارية بالليرة عند 2.5%، انخفاضا من 3%، مع استثناء قروض التصدير والاستثمار والزراعة، وذلك استكمالا للخطوات المتخذة في عملية لتبسيط سياسته.

وكان البنك قد رفع الأسبوع الماضي، سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس إلى 17.5% مواصلا الابتعاد عن سياسة خفض الفائدة للرئيس رجب طيب أردوغان وتعهد بمزيد من التشديد النقدي.

وبعد ذلك الاجتماع المعني بالسياسة النقدية، قال البنك، إن عملية التبسيط ستستمر تدريجيا مع اتخاذ قرارات انتقائية للتشديد الكمي والائتماني بهدف دعم عملية التشديد النقدي.

ومن بين الخطوات المتخذة، أعلن البنك في 21 تموز/ يوليو نسبة احتياطي إلزامي على الحسابات المحمية من تقلبات سعر الصرف تبلغ 15%.