النفط يهبط بسبب مخاوف الطلب بعد رفع الفائدة في بريطانيا

وأكّدت المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس، تينا تنج، بأن "المخاوف من حدوث ركود تتصاعد من جديد في أعقاب رفع أسعار الفائدة التي أعلنت عنها بنوك مركزية، ونبرة التشديد النقدي التي يتبناها مجلس الاحتياطي الاتحادي".

ويمكن أن يؤثر ارتفاع الدولار الذي صعد بالفعل 0.3 % هذا الأسبوع، على الطلب على النفط ويرفع سعر الخام لحاملي العملات الأخرى.

وانخفض الخامان نحو ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة؛ بعد أن رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مما أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد بما يؤثر على الطلب على الخام.

ويتابع السوق صدور مؤشرات مديري المشتريات من شتى أنحاء العالم اليوم الجمعة، للاطلاع على نشاط التصنيع واتجاهات الطلب.