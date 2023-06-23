النفط يهبط بسبب مخاوف الطلب بعد رفع الفائدة في بريطانيا
شهدت أسعار النفط يوم الجمعة، انخفاضًا للجلسة الثانية على التوالي، فيما تتجه الأسعار لانخفاض أسبوعي بأكثر من 3%، وسط مخاوف بشأن الطلب إثر ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة أكبر من المتوقع في بريطانيا وتحذيرات من رفع الفائدة قريبًا في الولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش، لخام برنت 56 سنتًا أو 0.8 % ليبلغ 73.58 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتًا أو 0.9 % إلى 68.91 دولار للبرميل.
وأكّدت المحللة لدى سي.إم.سي ماركتس، تينا تنج، بأن "المخاوف من حدوث ركود تتصاعد من جديد في أعقاب رفع أسعار الفائدة التي أعلنت عنها بنوك مركزية، ونبرة التشديد النقدي التي يتبناها مجلس الاحتياطي الاتحادي".
ويمكن أن يؤثر ارتفاع الدولار الذي صعد بالفعل 0.3 % هذا الأسبوع، على الطلب على النفط ويرفع سعر الخام لحاملي العملات الأخرى.
وانخفض الخامان نحو ثلاثة دولارات في الجلسة السابقة؛ بعد أن رفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مما أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد بما يؤثر على الطلب على الخام.
ويتابع السوق صدور مؤشرات مديري المشتريات من شتى أنحاء العالم اليوم الجمعة، للاطلاع على نشاط التصنيع واتجاهات الطلب.