رجال أعمال: جولة أردوغان الخليجية تفتح آفاقا أمام المستثمرين والتجار للعمل المشترك

نقلت وكالة الأناضول التركية عن رجال أعمال قولهم، إن الاتفاقيات التي شهدتها جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخليجية، تفتح الباب أمام المستثمرين والتجار للعمل المشترك في المشاريع المختلفة في عدة مجالات أبرزها "المقاولات والإنشاءات والصناعة والسياحة".

وأشاروا إلى أن "هذه الاتفاقيات، تسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج، خاصة تلك التي زارها أردوغان".

وقال نائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال التابع لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين في تركيا "الموصياد" غزوان المصري، إنه "لا شك أن هذه الزيارة تعتبر تاريخية، وأعتقد أن العلاقات مع هذه الزيارة ستصل إلى مستوى عالٍ جدًا".

وأضاف المصري: "مستوى توقيع اتفاقيات بين الحكومات، وهذا يخص الحكومات، تفتح المجال بشكل طبيعي أمام المستثمرين ورجال الأعمال، وأيضًا اتفاقيات خاصة بين الشركات برعاية حكومية".

وبين أنه في مثل هذه المؤتمرات "يتم توقيع اتفاقيات مشتركة بين الشركات التركية والخليجية، وهذا ما تم في إسطنبول وأيضًا ما تم في هذه الزيارة (...) والشركات التركية أصبحت ذات خبرة كبيرة وخاصة الناشطة في مجال المقاولات".

وأوضح أن "شركات المقاولات موجودة في الخليج، ولديها تجربة كبيرة خاصة في السعودية والإمارات والكويت".

وقال: "لذا من المهم توقيع اتفاقيات تزيل العقبات أمام تنفيذ هذه المشاريع، وإعطاء مشاريع مباشرة إلى الشركات التركية، خاصة في مسألة اعتماد التأمينات البنكية التركية وفي قضية تصنيف هذه الشركات واعتماد هذا التصنيف".

ولفت المصري إلى أهمية وجود قرار سياسي من شأنه أن "يزيل العقبات أمام شركات المقاولات، فهناك مشاريع ضخمة جدًا في السعودية والشركات التركية قادرة على الدخول في هذه المشاريع".

وتابع: "الشركات التركية قادرة على تأمين ونقل التجربة التركية في الصناعة الغذائية، وأيضًا تصنيع المعدات وقطع غيار السيارات، فضلًا عن التصنيع العسكري والتقنيات والتكنولوجيا، حيث أصبحت الشركات التركية ذات خبرة عالية في هذا المجال، حيث شكّلت هذه النقطة الأخيرة محورًا أساسيًا في توقيع هذه الاتفاقيات".

وختم بالقول: "تستطيع تركيا أن تمنح رجال وسيدات الأعمال الخليجيين امتيازات كثيرة، منها إزالة حواجز البيروقراطية والروتين للإسراع بالعمل والإنجاز، فضلًا عن منح خصومات للخدمات".

المصدر: وكالة الأناضول