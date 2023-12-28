الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، لأعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع مع وصول عوائد الدولار والسندات لأدنى مستوياتها في عدة أشهر.

يأتي ذلك، وسط تزايد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في مارس المقبل.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 2086.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:06 بتوقيت غرينتش وهو أعلى مستوى له منذ الرابع من ديسمبر عندما قفزت الأسعار لمستوى قياسي عند 2135.40 دولار.

وتتجه الأسعار لتسجيل أعلى مكاسب في 3 أعوام بارتفاع قدره 14%.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2096.50 دولار للأوقية.