سياسات ترامب ضد المهاجرين تتسبب بأول انكماش سكاني في تاريخ أمريكا

ألقت سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصارمة تجاه المهاجرين غير الشرعيين بظلالها على تعداد السكان في الولايات المتحدة الذي من المتوقع أن يشهد انخفاضًا للمرة الأولى في تاريخ البلاد هذا العام، بحسب صحيفة "التلغراف".

وقد يفقد الأمريكيون ما يصل إلى 525 ألف نسمة نتيجة الهجرة هذا العام، وفقًا لتوقعات المعهد الأمريكي للمؤسسات (AEI)، وذلك مع استمرار ترامب في تنفيذ خطة الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الموثقين.

ونظرًا لأن الولايات المتحدة أضافت فقط 519 ألف شخص من خلال الولادات، فإن خسارة 525 ألف شخص قد تؤدي إلى انخفاض إجمالي عدد السكان بمقدار 6 آلاف شخص هذا العام.

ويعد هذا الانكماش الرسمي الأول لسكان الولايات المتحدة في تاريخ البلاد، منذ ما يقارب 250 عاما.

أخبار ذات علاقة حلول ترامب الأمنية تعمق الجدل حول "أزمة المهاجرين"

وبحسب توقعات الهجرة للمعهد الأمريكي للمؤسسات، من المتوقع أن ينخفض صافي الهجرة من 2.8 مليون إلى ما بين 115,000 و -525,000 هذا العام.

وأشارت البيانات إلى أن سياسة ترامب الصارمة تجاه الهجرة أدت إلى خسائر كبيرة في عدد السكان.

وكشفت تحليلات حديثة لبيانات التعداد السكاني أجراها مركز بيو للأبحاث أن عدد السكان المولودين في الخارج في الولايات المتحدة انخفض إلى 51.9 مليون من 53.3 مليون بين يناير ويونيو من هذا العام.

وتعد هذه الأرقام الصارخة إشارة واضحة على أن حملة ترامب الواسعة للحد من الهجرة والترحيلات لم توقف فقط الوافدين الجدد، بل دفعت أيضًا البعض لمغادرة البلاد.