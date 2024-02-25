المركبات ذاتية القيادة بين التحديات والتطلعات

تقف صناعة النقل في طليعة التحول التكنولوجي الكبير الذي يشهده العالم، ومن المتوقع أن تعيد السيارات ذاتية القيادة كتابة التاريخ وتغيير مشهد النقل المعروف، لا سيما أنها تُساعد في تقليل الحوادث بشكل كبير، إضافة إلى تحسين نوعية الحياة للجميع.

واستحوذ على خيال المستهلكين الحلم المتمثل برؤية أساطيل من المركبات ذاتية القيادة تنقل الأشخاص بكفاءة إلى وجهاتهم من دون أي تدخل بشري، وأدى ذلك إلى استثمارات بمليارات الدولارات في السنوات الأخيرة.

وأحدثت المركبات ذاتية القيادة ثورة في وسائل النقل من خلال الاعتماد على التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار للتنقل على الطرق، إذ يُعد دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القيادة الذاتية أمرًا بالغ الأهمية لخلق مستقبل أكثر أمانًا واستدامة لصناعة النقل.

تقدم تكنولوجي

ومرت المركبات ذاتية القيادة بمراحل مختلفة من التطوير، بدءاً من مستوى الصفر، حيثُ لا توجد مشاركة لتقنية الذكاء الاصطناعي في السيارة، وصولاً إلى المستوى 5، حيث يمكن لنظام السيارة القيادة بشكل مستقل حتى في المناطق والظروف الأكثر صعوبة.