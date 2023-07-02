استثمار 568 مليون دولار في مشروع غاز "ليفياثان" الإسرائيلي

قالت شركة "نيو ميد إنرجي" الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الشركاء في مشروع الغاز البحري "ليفياثان" وافقوا على استثمار 568 مليون دولار لبناء خط أنابيب ثالث سيسمح بزيادة إنتاج الغاز الطبيعي.

وسيربط خط الأنابيب الثالث البئر بمنشأة إنتاج على بعد نحو 10 كيلومترات من الشاطئ.

ومن المقرر أن يبدأ العمل به في النصف الثاني من 2025، عندما يقفز الإنتاج في "ليفياثان" إلى 14 مليار متر مكعب سنويًّا من 12 مليار متر مكعب.

ويضم كونسورتيوم "ليفياثان" شركة "شيفرون" و"نيو ميد" و"ريشيو إنرجيز" الإسرائيليتين.