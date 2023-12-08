إسبانيا.. نصف سكان الأرياف يقطعون أكثر من 5 كم لسحب الأموال

أفاد تقرير متخصص أن 53% من سكان البلديات الريفية في إسبانيا، يقطعون مسافة أكثر من 5 كيلومترات للوصول إلى أقرب مكتب ليتمكنوا من سحب النقود.

وقال التقرير الصادر عن بنك إسبانيا "حول إمكانية الوصول الشخصي إلى الخدمات المصرفية"، إن النقص الحاد في المكاتب المصرفية ارتفع في البلدات الريفية بشكل كبير عن 38.4% في عام 2022، وفقًا لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وأشار إلى أن المسافة لأقرب مكتب تمثل صعوبة كبيرة في الحصول على النقد بالنسبة لـ 30% من المقيمين في البلديات التي لا يوجد بها مكاتب مصرفية.

ولفت إلى أن "المسافة إلى نقطة الوصول إلى أجهزة الصراف الآلي قد زادت مقارنة بالعام السابق".

وعلى وجه التحديد، ارتفعت نسبة السكان المقيمين في البلديات التي ليس لديها مكتب مستقر مع نقطة وصول معتادة تبعد أكثر من 5 كيلومترات من 38.4% في عام 2022 إلى 53.6% في عام 2023.

وأوضح تقرير بنك إسبانيا أنه في عام 2023، فقدت 56 بلدية آخر نقطة وصول متبقية لديها. كما شهد عدد نقاط الوصول الشخصية إلى الخدمات المصرفية انخفاضًا طفيفًا في البلاد ككل.

وبيّن أنه في أصغر البلديات، التي يقل عدد سكانها عن 500 نسمة، انخفض عدد مكاتب البنوك من 426 إلى 379، أي أقل بنسبة 11%.