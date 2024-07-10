توقع استمرار موجة ارتفاع الأسعار في إسرائيل للعام المقبل

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، الأربعاء، أن استطلاع رأي رسميًا أظهر أن موجة ارتفاع الأسعار في إسرائيل بسبب الحرب على غزة، ستستمر العام المقبل أيضًا.

وتتناول الدراسة الاستقصائية، التي أجراها مكتب الإحصاء الإسرائيلي، مسألة نطاق العمل من المنزل، والتغير المتوقع في أسعار المنتجات بالشركات في قطاعات التكنولوجيا الفائقة والصناعة والتجارة والخدمات.

وتعبر البيانات عن الاتجاه في تكاليف المعيشة، وهو ما دفع العديد من الشركات إلى رفع الأسعار، مع توقع استمرار ارتفاع الأسعار في العام المُقبل أيضًا.

ومن بين أمور أخرى، يظهر الاستطلاع أن نحو 47% من الشركات في القطاعات الصناعية تتوقع ارتفاع أسعارها خلال العام المُقبل.

وفي عام 2024، تتوقع 6% فقط من الشركات في القطاعات الصناعية انخفاض الأسعار، ويقدر نحو 63% من الشركات في قطاع التجارة أن الأسعار سترتفع خلال العام المُقبل، مقارنة بنحو 49% في 2022، بزيادة نحو 14 نقطة مئوية.

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وفي عام 2024، أصبح توقع زيادة الأسعار أقل شيوعًا بين الشركات الكبيرة، إذ يعمل أكثر من 100 شخص، كما يظهر أيضًا أن ما يقرب من 74٪ من الشركات في صناعة خدمات الأغذية والمشروبات تتوقع زيادة في الأسعار، ويعد هذا الرقم الأعلى بين الصناعات التي شملها المسح عام 2024، مقارنة بنحو 36% عام 2022، بزيادة نحو 38 نقطة مئوية.

كما أظهر الاستطلاع أن نصف الشركات المتوسطة والصغيرة تتوقع زيادة في أسعارها خلال العام المُقبل، وعليه، تصل هذه النسبة في الشركات التي تضم ما بين 50 إلى 99 موظفًا إلى 57%، مقارنة بنحو 27% فقط في الشركات الكبيرة التي يعمل فيها أكثر من 250 موظفًا.

ولفتت الصحيفة إلى أن "النسبة المئوية للشركات التي تتوقع انخفاضًا في أسعار منتجاتها في العام المُقبل لا تذكر في جميع مجموعات الحجم".