مستشار النمسا: لا يمكن الاستغناء عن الغاز الروسي

قال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إن شراء الغاز من روسيا "أمر غير سار من الناحية الأخلاقية"، ولكن في الوقت الحالي لا يمكن تجنب ذلك.

وأوضح نيهامر في مقابلة مع قناة ORF النمساوية: "الأولوية القصوى هي أمان إمدادات الطاقة. إذا تم انتهاكها، سيتم انهيار النظام وتعطيل الإنتاج وتعطيل توفير الطاقة للناس".

وأضاف: "هذا أمر غير سار. أمر غير سار من الناحية الأخلاقية، ولكن هذا هو الواقع. وهذا واجبي كمستشار فيدرالي"، وفقا لـ"سبوتنيك".

وأشار المستشار إلى أن النمسا بدأت بالفعل في تقليل اعتمادها على الغاز الروسي في العام الماضي، وأن الجمهورية تعمل على توسيع الإمدادات من خلال ألمانيا وإيطاليا لتكون لديها إمكانية استخدام مصادر جديدة.

وأكد أيضًا أن شركة "أو أم في" النمساوية للنفط والغاز لديها عقود مع "غازبروم" لتوريد الغاز إلى النمسا حتى عام 2040، وأن فسخ هذه العقود من قبل الجمهورية سيكلف الكثير.

وتنتهي صلاحية العقد الحالي لنقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، الذي يصل أيضًا إلى النمسا، في نهاية عام 2024.