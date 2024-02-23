صفقة استثمارية كبرى بين مصر والإمارات

أعلنت مصر اليوم، عن توقيع صفقة استثمارية كبرى مع الإمارات؛ لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن المشروع سيدر 150 مليار دولار.

وأضاف مدبولي أن مصر ستحصل على استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار على مدى شهرين، مشيرا إلى أن "الصفقة الاستثمارية الكبرى" بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري.

وكشف أن مساحة المشروع تبلغ 170.8 مليون متر مربع، وأنه سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة.

وفي وقت لاحق قال بيان إن كونسورتيوم تقوده إيه.دي.كيو الإماراتية يعتزم استثمار 35 مليار دولار في مصر.

وقالت بيانات "تريدويب" إن السندات السيادية المصرية الدولارية واصلت الارتفاع بعد الإعلان عن صفقة استثمارية كبيرة مع الإمارات، مشيرة إلى أن السندات الأطول أجلا مرتفعة حاليا بنحو 3 سنتات.