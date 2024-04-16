مشروع "البصرة-العقبة".. صراع الإرادات بين الميليشيات والحكومة

أحمد عبد - إرم نيوز

مع تصاعد حدة التوتر في المنطقة، وإمكانية غلق إيران مضيق "هرمز" الذي يعد المنفذ الرئيس لتصدير النفط العراقي، يعود الحديث عن مشروع خط "البصرة-العقبة" إلى الواجهة مرة أخرى؛ إذ من المفترض أن يتيح تصدير أكثر من مليوني برميل من النفط نحو البحر الأحمر.

ورغم رغبة الحكومات منذ عام 2012 بإنشائه، إلا أن الميليشيات في العراق وقفت حجر عثرة أمام إحالته للشركات والمباشرة به.

منافذ التصدير

يعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط ضمن منظمة أوبك بعد السعودية، ويمتلك خامس احتياطي نفطي، ويصدّر ما يقارب 3.5 مليون برميل من النفط يوميا من خلال منفذين رئيسيين: الأول عبر ميناء "العمية" النفطي، الذي يعمل على تحميل 3 ملايين برميل يومياً على السفن الأجنبية ليتم نقلها عبر الخليج العربي، ومنه نحو الأسواق الآسيوية والأمريكية.

والثاني عبر خط جيهان التركي وصولاً إلى البحر الأبيض المتوسط، الذي يعمل بطاقة تبلغ 500 ألف برميل يومياً.

ووصف خبراء في مجال الاقتصاد حصر منافذ تصدير العراق للنفط بطريقين فقط بـ"الكارثة للاقتصاد العراقي"، وهذا ما يراه الأكاديمي والخبير الاقتصادي جهاد الربيعي، الذي قال لـ "إرم نيوز" إن "خطوط النقل البرية والجوية والبحرية وتعدد منافذ التصدير للبضائع والسلع والثروات الطبيعية هو من أهم مقومات الاقتصاد والتنمية المستدامة، خصوصاً في بلد ريعي مثل العراق يعتمد بشكل رئيس على الصادرات النفطية لتغذية موازنته المالية".

وأضاف أن "أي توتر في المنطقة، خصوصاً مع تنامي الصراع بين طهران من جهة وواشنطن وتل أبيب من جهة أخرى، يُنذر بكارثة حقيقية على الاقتصاد العراقي؛ لأن إيران دائما ما تلوّح بعملية غلق مضيق "هرمز" أمام حركة الملاحة، والعراق يصدّر عبره أكثر من ثلاثة ملايين برميل".