توقعات بتجاوز العجز العام في فرنسا 5% من إجمالي الناتج المحلي

تتوقع فرنسا عجزاً عاماً نسبته 5.1 % من إجمالي الناتج المحلي في 2024 ارتفاعاً من 4.4 % في تقديرات سابقة، حسب أرقام أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.

وحسب الوزارة، فإنه ما تزال هناك حاجة لتوفير 10 مليارات يورو مدرجة في ميزانية الدولة الفرنسية هذا العام، تضاف إلى 10 مليارات أعلن عنها في شباط/فبراير 2024، حتى يكون العجز عند 5.1 بالمئة.

وبحسب وكالة "فرانس برس" يمكن تأمين جزء من هذه الأموال عبر خفض في مصاريف الوزارات.

كما سيطلب من البلديات "مثل أطراف وسلطات محلية أخرى" أن تكون "مشاركة في هذا الإصلاح"، وفق ما قالت وزارة الاقتصاد.

ويأتي هذا العجز المرتفع في 2024 نتيجة تراجع قوي في المداخيل عام 2023 عندما بلغ العجز 5.5 % بدلا من 4.9 % كانت متوقعة.

وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن عودة إلى نسبة 3 بالمئة في 2027 (بعد 4.1 % في 2025 و3.6 % في 2026)، كما تريد المفوضية الأوروبية سيدعمها نمو بنسبة 1.4 % في 2025 و1.7 % في 2026 و1.8 % في 2027، فيما تحدثت الوزارة عن "مؤشرات انتعاش".