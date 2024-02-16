ألمانيا تتجه لاستيراد الغاز الجزائري وتتطلع نحو شراكة طويلة الأمد

تشكل اتفاقات الطاقة التي أبرمتها ألمانيا مؤخراً مع الجزائر، بما في ذلك التعهد بشراء غازها الطبيعي السائل للمرة الأولى، جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً لضمها لالتزام أكبر في المستقبل في حقل الطاقة المتجددة، وفقاً لأحد الخبراء الذي تحدث إلى صحيفة المونيتور الأمريكية.

وبحسب المونيتور وقعت ألمانيا عقدا مع الجزائر لشراء الغاز، وهي المرة الأولى التي يوقع فيها بلد أوروبي على ذلك.

ووقع الاتفاق خلال زيارة قام بها وفد ألماني إلى الجزائر بقيادة وزير الاقتصاد روبرت هابيك، واتفقت الجزائر وألمانيا على تشكيل فرقة عمل لزيادة تطوير الهيدروجين الأخضر.

وذكر كبير الموظفين التنفيذيين لمجموعة في إن جي، أن الغاز الجزائري سوف ينوّع حافظة الشركة ويساعد على ضمان أمن الإمدادات.