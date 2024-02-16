ألمانيا تتجه لاستيراد الغاز الجزائري وتتطلع نحو شراكة طويلة الأمد
تشكل اتفاقات الطاقة التي أبرمتها ألمانيا مؤخراً مع الجزائر، بما في ذلك التعهد بشراء غازها الطبيعي السائل للمرة الأولى، جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً لضمها لالتزام أكبر في المستقبل في حقل الطاقة المتجددة، وفقاً لأحد الخبراء الذي تحدث إلى صحيفة المونيتور الأمريكية.
وبحسب المونيتور وقعت ألمانيا عقدا مع الجزائر لشراء الغاز، وهي المرة الأولى التي يوقع فيها بلد أوروبي على ذلك.
ووقع الاتفاق خلال زيارة قام بها وفد ألماني إلى الجزائر بقيادة وزير الاقتصاد روبرت هابيك، واتفقت الجزائر وألمانيا على تشكيل فرقة عمل لزيادة تطوير الهيدروجين الأخضر.
وذكر كبير الموظفين التنفيذيين لمجموعة في إن جي، أن الغاز الجزائري سوف ينوّع حافظة الشركة ويساعد على ضمان أمن الإمدادات.
ويملك الجزائر البلد الشمال أفريقي، قدرة على إنتاج الغاز تبلغ 106 بلايين متر مكعب في السنة.
وتعمل شركة سوناتراتش بالفعل على زيادة القدرة الإنتاجية إلى أقصى حد للوفاء بالالتزامات التجارية القائمة، مما يترك كميات احتياطية محدودة للبيع لألمانيا.
وتقيم ألمانيا شراكة مع الجزائر أيضا لتوريد الهيدروجين لخط أنابيب الهيدروجين بارمار الذي يربط إسبانيا بفرنسا، والذي تم تمديده إلى ألمانيا في كانون الأول/ديسمبر 2022.
ويهدف المشروع التجريبي إلى إثبات جدوى إنتاج الهيدروجين الأخضر للتصدير وصلاحيته الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن المسؤولين الجزائريين يشككون في الادعاءات الأوروبية بالحلول ذات التكنولوجيا العالية، مع بقائهم أكثر ارتياحاً لموارد الطاقة القائمة.
ووفق المونيتور، فإن الصفقة تمنح ألمانيا والجزائر ربحاً قصير الأجل، بينما تشتريان المزيد من الوقت لتحديد سرعة انتقال الطاقة الخضراء في أوروبا.