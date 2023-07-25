بعد عقوبات أمريكية على 14 بنكًا.. الدينار العراقي يواصل التراجع أمام الدولار
يواصل الدينار العراقي انخفاضه في الأسواق الموازية أمام الدولار الأمريكي، منذ إعلان واشنطن عقوبات على 14 مصرفًا عراقيًّا خاصًّا، الأسبوع الماضي.
وحظرت الولايات المتحدة، 14 بنكًا عراقيًّا من إجراء معاملات بالدولار، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء نقلًا عن مسؤولين أمريكيين.
وجاء قرار الحظر، "في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران"، بحسب الصحيفة.
وأثّر ذلك على سعر صرف الدينار أمام الدولار في الأسواق الموازية بشكل متواصل، فيما يؤكد البنك المركزي العراقي استمرار تثبيت سعر الصرف الرسمي.
واعترف البنك بانخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار.
وقال المركزي العراقي في بيان، إن "سحب الدولار لأغراض التجارة أو غيرها من الأسواق، يؤدي إلى رفع سعر الصرف في السوق السوداء، التي هي ليست سوقًا موازية، ما دام مصدر الدولار البنك المركزي وليس من داخل السوق".
ووفق بيانات عراقية اطلعت عليها "إرم نيوز"، فاق سعر صرف الدينار الاثنين، 150 ألفًا لكل 100 دولار، وذلك بالأسواق الموازية.
في المقابل، يبلغ سعر الصرف الرسمي 1320 دينارًا لكل دولار أمريكي.
وأكد المركزي العراقي "الاستمرار بتلبية الطلبات المشروعة على الدولار الأمريكي من المنافذ الرسمية والمرخصة من قبله وبالسعر الرسمي المقرر"، ودعا إلى "الإبلاغ عن حالة دفع سعر أعلى من السعر الرسمي المقرر".
ودفع التراجع في سعر صرف الدينار، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الاجتماع بمحافظ البنك المركزي علي محسن العلاق وموظفين رسميين، الاثنين، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
وذكرت "واع"، أن المجتمعين بحثوا "الإجراءات المتخذة من البنك المركزي في ما يتعلق باستقرار العملة في السوق العراقية، وأبرز الخطط المعدة لإصلاح القطاع المصرفي وتطويره وتمكينه".
وشهد الاجتماع تأكيد المضي بالإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي، الخاصة بتعويض مشتري الدولار بالسعر غير الرسمي، من خلال استقطاع البنك المركزي الفارق المالي من المصارف وشركات الصرافة التي باعت الدولار بأكثر من سعره المحدد في البنك.