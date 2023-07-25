بعد عقوبات أمريكية على 14 بنكًا.. الدينار العراقي يواصل التراجع أمام الدولار

يواصل الدينار العراقي انخفاضه في الأسواق الموازية أمام الدولار الأمريكي، منذ إعلان واشنطن عقوبات على 14 مصرفًا عراقيًّا خاصًّا، الأسبوع الماضي.

وحظرت الولايات المتحدة، 14 بنكًا عراقيًّا من إجراء معاملات بالدولار، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء نقلًا عن مسؤولين أمريكيين.

وجاء قرار الحظر، "في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران"، بحسب الصحيفة.