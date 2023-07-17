الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في 15 شهرا وسط ترقب لقرارات نقدية
انخفض الدولار الأمريكي اليوم الاثنين، مقابل سلة من العملات، بعد أن سجل أكبر تراجع أسبوعي هذا العام، وسط ترقب المتعاملين بيانات اقتصادية وقرارات سياسة نقدية في الولايات المتحدة، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
وواصل "اليورو" الارتفاع وزاد 0.15% ليسجل أعلى مستوى في 16 شهرا عند 1.12440 دولار.
وتراجع الدولار مقابل "الين" الياباني 0.27% إلى 138.38 ين، بعد أن لامس أدنى مستوى أمام العملة اليابانية في شهرين يوم الجمعة.
وغذت بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي رهانات المستثمرين على اقتراب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، وسجل مؤشر الدولار أكبر انخفاض أسبوعي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022 عندما تراجع 2.25% في أسبوع.
وهبط مؤشر الدولار 0.13% إلى 99.831.
وتراجع الدولار الأسترالي 0.34% في أحدث تعاملات إلى 0.6815 دولار من ذروة عند 0.6895 دولار الأسبوع الماضي، كما هبط الدولار النيوزيلندي 0.4% إلى 0.6345 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في 5 أشهر عند 0.6412 دولار يوم الجمعة.
وواصلت "الكرونة" السويدية و"الكرونة" النرويجية الصعود بعد الارتفاع أكثر من 5% مقابل الدولار الأسبوع الماضي، وارتفعت "الكرونة" السويدية 0.65% إلى 10.1860 للدولار، وزادت "الكرونة" النرويجية 0.4% إلى 10.0180 للدولار.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3094 دولار، بما يقل قليلا عن ذروة 15 شهرا سجلها الأسبوع الماضي.