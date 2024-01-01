فرنسا تُسجل رقمًا قياسيًا بنسبة المركبات الكهربائية في عام 2023
بلغت نسبة السيارات الكهربائية جزئياً أو بالكامل واحدة من كل أربع بيعت في فرنسا عام 2023، وهو رقم قياسي، وفقاً لتقرير نشرته اليوم الإثنين، منصة "بلاتفورم أوتوموبيل" ("بي إف آ")، التي تمثل الشركات المصنعة ومصنعي المعدات.
وتمثّل المركبات الكهربائية بالكامل 16,8% من مجمل تلك التي سُجّلت في عام 2023، في حين تبلغ نسبة تلك الهجينة 9,2%.
وبقيت نسبة المحرّكات، التي تعمل بالبنزين مستقرة على أكثر من ثلث المركبات، التي وُضعت في الخدمة العام الفائت.
في حين واصلت تلك القائمة على الديزل تراجعها، إذ لم تتعدَّ نسبتها واحدة من كل 10 سيارات ركاب خاصة جديدة بدأت السير على الطرق في 2023.
وأشارت جمعية محترفي وسائل النقل الكهربائية، إلى أن أكثر من مليون ونصف مليون مركبة كهربائية وهجينة موجودة أصلاً على الطرق الفرنسية.
وتهيمن شركة "تيسلا" إلى حد كبير على سوق السيارات الكهربائية في فرنسا وأوروبا، تليها السيارتان الصينيتان الصغيرتان "داسيا سبرينغ" و"إم جي 4"، ثم "فيات 500 إي" و"رينو ميغان"، التي تحتل المرتبة الأولى بين السيارات الفرنسية المنشأ.