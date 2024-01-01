فرنسا تُسجل رقمًا قياسيًا بنسبة المركبات الكهربائية في عام 2023

بلغت نسبة السيارات الكهربائية جزئياً أو بالكامل واحدة من كل أربع بيعت في فرنسا عام 2023، وهو رقم قياسي، وفقاً لتقرير نشرته اليوم الإثنين، منصة "بلاتفورم أوتوموبيل" ("بي إف آ")، التي تمثل الشركات المصنعة ومصنعي المعدات.

وتمثّل المركبات الكهربائية بالكامل 16,8% من مجمل تلك التي سُجّلت في عام 2023، في حين تبلغ نسبة تلك الهجينة 9,2%.