ارتفاع أسعار الذهب بفضل بيانات عن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

سجل الذهب أعلى مستوياته في شهر تقريبا، الأربعاء؛ إذ عززت مجموعة جديدة من القراءات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يضطر إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1945.81 دولار للأوقية بحلول الساعة 1504 بتوقيت جرينتش، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس/آب. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1974.00 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوياتها منذ 11 أغسطس/آب، بينما انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين، بعد أن أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تباطؤ الاقتصاد في الربع الثاني من العام الجاري.