الذهب يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع توقعات رفع الفائدة
هبطت أسعار الذهب الجمعة، واتجهت نحو تسجيل انخفاض أسبوعي طفيف، وسط تقييم المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" إلى مزيد من التشديد النقدي.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1954.83 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:50 بتوقيت غرينتش، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1967.30 دولار.
وكان المعدن النفيس قد تراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، يوم الخميس، قبل أن يغيّر مساره وينهي اليوم على ارتفاع، وذلك بعدما خفّفت البيانات الاقتصادية الأمريكية القلق بعض الشيء إزاء إشارات الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
ووفق محلل المعادن في ماريكس، إدوارد مئير فإن "الذهب يكافح للارتفاع لأن رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التضخم وأسعار الفائدة لا تزال تميل للتشديد، لذا، فهي تزيل الحافز لشراء الذهب نوعا ما، لأن المزيد من رفع أسعار الفائدة يلوح في الأفق".
ويعد الذهب ملاذا آمنا وسط الضبابية الاقتصادية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
ويشير المتعاملون إلى أن هناك فرصة نسبتها 72% لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو تموز، بعدما أشار البنك المركزي الأمريكي في توقعات جديدة إلى أن تكاليف الاقتراض ربما لا تزال بحاجة للزيادة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.
واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى في شهر، مما حدّ من خسائر الذهب، فيما استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.8451 دولار للأوقية، كما لم يشهد البلاتين تغيّرا يُذكر، وسجل 985.55 دولار، لكن المعدنين يتجهان لتكبّد خسارة أسبوعية.
واستقر البلاديوم عند 1397.90 دولار، ويتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ أبريل نيسان.