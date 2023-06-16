الذهب يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مع توقعات رفع الفائدة

وكان المعدن النفيس قد تراجع إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، يوم الخميس، قبل أن يغيّر مساره وينهي اليوم على ارتفاع، وذلك بعدما خفّفت البيانات الاقتصادية الأمريكية القلق بعض الشيء إزاء إشارات الاحتياطي الاتحادي بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل.

ووفق محلل المعادن في ماريكس، إدوارد مئير فإن "الذهب يكافح للارتفاع لأن رسالة مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن التضخم وأسعار الفائدة لا تزال تميل للتشديد، لذا، فهي تزيل الحافز لشراء الذهب نوعا ما، لأن المزيد من رفع أسعار الفائدة يلوح في الأفق".

ويعد الذهب ملاذا آمنا وسط الضبابية الاقتصادية، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ويشير المتعاملون إلى أن هناك فرصة نسبتها 72% لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو تموز، بعدما أشار البنك المركزي الأمريكي في توقعات جديدة إلى أن تكاليف الاقتراض ربما لا تزال بحاجة للزيادة بما يصل إلى نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.