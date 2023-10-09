ضغوط متزايدة على تونس وتأخير قياسي لتمويل صندوق النقد

قبل عام توصلت تونس لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بخصوص برنامج قرض قيمته 1.9 مليار دولار، لكن حتى الآن لم تتلقّ أي أموال بعد، ويبدو أنها ليست راغبة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحصول على هذا التمويل.

وبينما يقول محللون إن تونس يمكنها تدبير أمورها دون دعم صندوق النقد الدولي على المدى القصير، إلا أن ثقتهم أقلّ بشأن توقعات السنوات المقبلة.

ومع تصعيد الرئيس التونسي "قيس سعيد" حدة خطابه ورفضه بعض شروط الاتفاق فضلًا عن الاضطرابات السياسية الداخلية، لم تحصل تونس بعد على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الاتفاق، وهي خطوة رئيسة لإرسال الأموال.

ووفقًا لبيانات عامة جمعتها رويترز لأكثر من 80 حالة، فإن الفارق الزمني لمدة عام بين الاتفاق الأولي والتوقيع النهائي يمثّل تأخيرًا قياسيًّا. ويُقارن هذا بمتوسط 55 يومًا الذي تستغرقه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بين الخطوتين، ويتجاوز فترات انتظار طويلة لبلدان، مثل: تشاد، وزامبيا، وسريلانكا.

وقال "جيمس سوانستون" كبير الاقتصاديين لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن لرويترز "الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى الحكومة التونسية لتنفيذ قائمة طويلة من الإصلاحات الضرورية هو نقطة العثرة الرئيسة".

وأضاف "سوانستون" أن خفض عجز الميزانية، وإصلاح المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة، وخفض قيمة العملة لمنع البنك المركزي من استخدام الاحتياطيات لدعم الدينار، هي من بين أهم المهام التي يتعيّن على الحكومة القيام بها.

وتابع قائلًا "لن يتم التوصّل إلى أي اتفاق إلى أن يكون هناك دليل حقيقي على أن تونس ستتعامل مع هذه الإصلاحات".

ولم يردّ متحدث باسم صندوق النقد الدولي بعد على طلب للتعليق على الوضع الحالي لبرنامج تونس.