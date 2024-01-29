أزمات الشرق الأوسط تلقي بثقلها على الاقتصاد الأوروبي

تُظهر المسوحات والدراسات الاستقصائية أن المناوشات في البحر الأحمر تؤثر على سلاسل التوريد الأوروبية؛ ما يضع ضغوطًا متزايدة على معدلات التضخم، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها، إن الاقتصاد الأوروبي واجه في الأشهر الأخيرة تحديات ناجمة عن اضطراب في سلاسل التوريد على خلفية الأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط، فقد أدت الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر إلى تعطل طرق الشحن من آسيا؛ ما دفع شركات الشحن إلى اختيار رحلات أطول وأكثر تكلفة، من خلال الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، وبالتالي تأخر وصول المعدات وقطع الغيار للشركات الأوروبية التي تضررت أعمالها.

يأتي ذلك، بينما كشفت الدراسات الاستقصائية لمديري المشتريات في الشركات المصنعة الأوروبية ومقدمي الخدمات، عن زيادة ملحوظة في أوقات التسليم، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن مثل هذا التأخير منذ أكثر من عام.

في حين أعلنت شركات كبرى مثل "تيسلا" و"فولفو" عن تأخيرات في الإنتاج بسبب الاضطرابات التي تؤثر على طرق التجارة؛ ما أثار مخاوف بشأن الضغوط التضخمية في أوروبا، وتأثيرها على تأخر التخفيض المتوقع في أسعار الفائدة، وفق الصحيفة.

ولفتت أن "الزيادة في أوقات التسليم"، والتي بدأت عام 2020، تسببت بارتفاع عالمي في معدلات التضخم منذ منتصف عام 2021.

وأكدت أن الخبراء الاقتصاديين ومحافظي البنوك المركزية، يشعرون بالقلق من التأثير التضخمي المحتمل لتعطل طرق التجارة العالمية على الأسعار.