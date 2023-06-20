تركيا.. مخازن الحبوب تستعد لحصد 200 ألف طن من القمح

وتابع: "بدأنا حصاد 377 ألفًا و206 دونمات من حقول القمح المزروعة، ونهدف إلى إنهاء الحصاد خلال 20-25 يومًا، لنصل إلى إجمالي 200 ألف طن من القمح".

وخلال الأشهر الماضية أثارت تهديدات روسيا بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، مخاوف من ارتفاع الأسعار والتسبب في أزمة غذاء عالمية جديدة.