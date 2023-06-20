تركيا.. مخازن الحبوب تستعد لحصد 200 ألف طن من القمح
في الوقت الذي يكثر فيه الحديثُ عن أزمة غذاء عالمية محتملة، تستعد مخازن الحبوب التي تديرها الدولة التركية في شانلي أورفا إلى حصد آلاف الأطنان من القمح هذا العام، بحسب وكالة "إخلاص" الإخبارية التركية.
وقال نائب مدير المشروع الزراعي في شانلي أورفا التابع للمديرية العامة للمؤسسات الزراعية "تيجيم"، عثمان توبشو، إنهم "يخططون هذا العام لإنتاج 200 ألف طن من القمح، وقد بدأ الحصادُ هذا العام في الـ25 من أيار/ مايو حيث تم تجميع محصول العدس".
وأضاف توبشو أنه "سيتم حصد ما مجموعه أكثر من 658 ألف فدان من الأراضي المزروعة".
وأكد أن "محاصيل الشعير وبذور البيقية والعدس الأحمر قد اكتملت، إذ يشارك في عملية الحصاد هذه 1200 عامل، وتستخدم 240 آلة حصاد و131 شاحنة لنقل المحاصيل إلى مستودعات التخزين".
وتابع: "بدأنا حصاد 377 ألفًا و206 دونمات من حقول القمح المزروعة، ونهدف إلى إنهاء الحصاد خلال 20-25 يومًا، لنصل إلى إجمالي 200 ألف طن من القمح".
وخلال الأشهر الماضية أثارت تهديدات روسيا بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، مخاوف من ارتفاع الأسعار والتسبب في أزمة غذاء عالمية جديدة.