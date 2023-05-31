زيادة البحث الإلكتروني عن السيارات الكهربائية في الإمارات

أدت الزيادة في أسعار الوقود إلى تزايد الطلب على السيارات الكهربائية، مع توقعات بوصول مبيعاتها إلى 15.07 ألف سيارة بحلول عام 2027، في دولة الإمارات.

وجاء هذا النمو بالتزامن مع رؤية الإمارات الرامية لتحقيق مستقبل مستدام مع بصمة كربونية منخفضة، والتقدم الذي تحرزه في إرساء البنية التحتية الداعمة للسيارات الكهربائية في الدولة.

ويقول أبهيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة "كارس 24" في منطقة الخليج، إن "التقارير تشير إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة الثامنة عالميًّا من حيث الجاهزية في سوق السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن تشهد نموًا بنسبة 30% سنويًا حتى عام 2028".