زيادة البحث الإلكتروني عن السيارات الكهربائية في الإمارات
أدت الزيادة في أسعار الوقود إلى تزايد الطلب على السيارات الكهربائية، مع توقعات بوصول مبيعاتها إلى 15.07 ألف سيارة بحلول عام 2027، في دولة الإمارات.
وجاء هذا النمو بالتزامن مع رؤية الإمارات الرامية لتحقيق مستقبل مستدام مع بصمة كربونية منخفضة، والتقدم الذي تحرزه في إرساء البنية التحتية الداعمة للسيارات الكهربائية في الدولة.
ويقول أبهيناف جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة "كارس 24" في منطقة الخليج، إن "التقارير تشير إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة الثامنة عالميًّا من حيث الجاهزية في سوق السيارات الكهربائية، ومن المتوقع أن تشهد نموًا بنسبة 30% سنويًا حتى عام 2028".
ويضيف لـ"إرم نيوز": "لاحظنا نموًا بنسبة 100% على أساس سنوي في توجهات البحث عن السيارات الكهربائية على موقعنا، كما شهدنا زيادة في عدد الاستفسارات حول السيارات الكهربائية، ولاسيما مع التطور المستمر لسوق هذه السيارات".
ويؤكد جوبتا: "نهدف إلى تطوير خبرتنا الداخلية من خلال تحليل السوق الذي يساعدنا على تلبية الطلبات المتزايدة في المنطقة، وترسيخ مكانة مرموقة في قطاع شراء وبيع وصيانة السيارات الكهربائية".
ومن أشهر طرازات السيارات المطلوبة، ومدى شهرة السيارات الموفرة للوقود، يقول أبهيناف جوبتا: "لم نشهد الكثير من التقلبات في الطلب على السيارات ذات المحركات الكبيرة، رغم ارتفاع أسعار الوقود، بينما تبقى كفاءة استهلاك الوقود خيارًا يستقطب العديد من العملاء".
ويتابع: "شهدنا إقبالًا واسعًا على السيارات الرياضية متعددة الاستعمالات وسيارات الكروس، التي تم إنتاجها في عامي 2017 و2018".
وتتضمن أشهر خيارات المشترين، وفقًا لجوبتا، لأول مرة من سيارات السيدان علامات صني وياريس وكورولا؛ لما تتميز به من أسعار مقبولة وأقساط شهرية مريحة مقارنة بالسيارات الأخرى، حيث نمتلك في "كارز 24" أكبر تشكيلة من السيارات المستعملة في السوق مع أكثر من 2000 سيارة".