الاتحاد الأوروبي يقرّ قواعد تُلزم الشركات توفير حماية سيبرانية للمنتجات الذكية

وافق البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على قواعد جديدة تُلزم الشركات المصنعة للمنتجات المتصلة، كالثلاجات "الذكية" أو المساعدين الافتراضيين، على توفير حماية أفضل لهذه التقنيات من خطر القرصنة، بحسب ما أعلن الجانبان الجمعة.

وتشكّل ملايين المنتجات الذكية المستخدمة في الحياة اليومية، كأجهزة الكمبيوتر والهواتف والأجهزة المنزلية والسيارات ولعب الأطفال، نقاطاً يمكن من خلالها شن هجمات معلوماتية، لكن معظمها ليس خاضعاً حتى الآن لأي التزامات تتعلق بالأمن السيبراني.

ولن يكون ممكناً بعد اليوم طرح هذه المنتجات والبرامج إلا إذا استوفت معايير أمان معينة في التصميم والتصنيع. ويعني هذا الشرط "كل المنتجات المتصلة مباشرة أو غير مباشرة بغرض آخر أو بشبكة".

ونصّ التشريع الأوروبي أيضاً على وجوب اعتماد الشفافية في ما يتعلق بالعيوب التي قد يتبين وجودها، إذ ستكون الشركات ملزمة بتوثيقها والإبلاغ عن طريقة التعامل معها.

وقال وزير التحول الرقمي الإسباني خوسيه لويس إسكريفا الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر: "يجب أن تتمتع الأجهزة المتصلة بالحد الأدنى من الأمن السيبراني عند طرحها في الاتحاد الأوروبي، بحيث تتم حماية الشركات والمستهلكين بشكل صحيح".