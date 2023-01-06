بايدن: الاقتصاد الأمريكي يتجه إلى "مرتفع جديد"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس إن اقتصاد بلاده يشهد "نقاطا مضيئة حقا" بعد سنوات قليلة قاسية ويتجه إلى "مرتفع جديد"، في وصف على ما يبدو لنمو مستقر وأبطأ يتوقعه المسؤولون بالبيت الأبيض.

وفي حين حذر المستثمرون والعديد من الاقتصاديين وبعض الرؤساء التنفيذيين مؤخرا من حدوث ركود في الولايات المتحدة في عام 2023، تعتبر إدارة بايدن ذلك مستبعدا وتعزو ذلك جزئيا إلى الإنفاق الاتحادي.