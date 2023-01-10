السعودية تدرس زيادة استثماراتها في باكستان إلى 10 مليارات دولار

ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، أن المملكة قد ترفع استثماراتها في الاقتصاد الباكستاني الذي يعاني نقصًا في السيولة إلى عشرة مليارات دولار بالإضافة إلى رفع سقف ودائعها بالبنك المركزي الباكستاني إلى خمسة مليارات دولار.

وقالت الوكالة إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجه بدراسة زيادة الاستثمارات السعودية إلى عشرة مليارات دولار من مليار دولار أُعلن عنها في آب أغسطس.