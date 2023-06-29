البنوك الرئيسية الأمريكية تجتاز اختبار الجهد المصرفي للاحتياطي الفدرالي

أعلن الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الأربعاء، أن جميع البنوك الكبرى في الولايات المتحدة اجتازت اختبار الجهد المصرفي الذي يجريه لتقييم قدرتها على مواجهة الأزمات المالية الكبرى.

وأفاد في تقرير نشره إلى أن جميع البنوك الـ 23 التي جرى اختبارها "في وضع جيد لمواجهة ركود حاد مع مواصلة إقراض الأسر والشركات".

وتأتي هذه الاختبارات في أعقاب الأزمات المصرفية التي شهدتها الولايات المتحدة وأوروبا في وقت سابق هذا العام بعد الانهيار السريع لبنك "سيليكون فالي" في كاليفورنيا.

وقال نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي لشؤون الرقابة مايكل بار في بيان "نتائج اليوم تؤكد أن النظام المصرفي لا يزال قويا ومرنا".

وأضاف: "يجب أن نظل حذرين حول كيفية ظهور المخاطر، وأن نواصل عملنا لضمان مرونة البنوك في وجه مجموعة من السيناريوهات الاقتصادية وصدمات السوق وضغوط أخرى".

وتم إعفاء البنوك المحلية الصغيرة والبنوك الإقليمية المتوسطة من هذه الاختبارات.