كندي مقيم في الصين يعترف بسرقة أسرار "تسلا" الصناعية

أعلن القضاء الفيدرالي الأمريكي، الخميس، أنّ رجل أعمال كنديًا ألمانيًا يعيش في الصين وأوقف في الولايات المتّحدة، أقرّ بذنبه بسرقة أسرار صناعية من إحدى أكبر شركات صناعة السيارات الكهربائية في العالم. وفق وكالة "فرانس برس".

ولم يحدّد القضاء الأمريكي هوية الشركة، لكنّ وسائل إعلام في كل من الولايات المتحدة وكندا أكّدت أنّ الشركة المعنيّة هي "تسلا" التي يديرها الملياردير إيلون ماسك.

وبإقراره بذنبه يتجنّب كلاوس بفلوغبيل (58 عامًا) محاكمته جنائيًا لكنّه يواجه عقوبة بالسجن لفترة تصل إلى 10 سنوات.