حرب غزة تنعش أرباح "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات

أعلنت شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات اليوم الثلاثاء، أن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة لم تؤثرعلى أعمالها، بل إن أرباحها شهدت ارتفاعا بنسبة 14%.

وقالت بيزك، أكبر مجموعة للاتصالات في إسرائيل، إن أرباحها مع استبعاد البنود غير المتكررة بلغت 357 مليون شيقل (93 مليون دولار) في الربع الثالث، مقابل 314 مليون شيقل في الربع نفسه من العام السابق.