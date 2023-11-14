حرب غزة تنعش أرباح "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات
أعلنت شركة بيزك الإسرائيلية للاتصالات اليوم الثلاثاء، أن الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة لم تؤثرعلى أعمالها، بل إن أرباحها شهدت ارتفاعا بنسبة 14%.
وقالت بيزك، أكبر مجموعة للاتصالات في إسرائيل، إن أرباحها مع استبعاد البنود غير المتكررة بلغت 357 مليون شيقل (93 مليون دولار) في الربع الثالث، مقابل 314 مليون شيقل في الربع نفسه من العام السابق.
وأعلن المدير المالي للشركة أنه منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول توفر الشركة خدمات الاتصالات الأساسية للمستهلكين والشركات والجهات الحكومية وقوات الأمن.
وأضاف "في هذه المرحلة، ليس هناك تأثير مادي للحرب وتبعاتها على أنشطة المجموعة ولا نتائج أعمالها". وأشار إلى أن "السيولة القوية لدى المجموعة ووضعها المالي يسمحان لنا بالعمل بشكل جيد خلال الحرب، دون الحاجة إلى جمع رأس مال أو استدانة".
وأكدت الشركة الإسرائيلية عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا): "ولكي نفهم ما حدث لنا في الشهر الماضي من عادات التواصل، نشرنا تقريرًا خاصًا يتضمن بيانات عن تصفح شبكات التواصل الاجتماعي والبث المباشر وخدمات اتصالات الطوارئ، والتي بلغت ذروتها خلال هذه الفترة".