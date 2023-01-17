السعودية تطلق صندوقًا استثماريًّا ملياريًّا لدعم الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة

كشفت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صندوق استثماري جديد يستهدف دعم قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال (نحو 7.4 مليار دولار).

ويسهم الصندوق في تحقيق عوائد مالية مستدامة من شأنها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة.

وتشمل هذه المشاريع المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة، ومن المتوقع تسليم أول مشروع خلال هذا العام.