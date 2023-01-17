السعودية تطلق صندوقًا استثماريًّا ملياريًّا لدعم الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة

السعودية تطلق صندوقًا استثماريًّا ملياريًّا لدعم الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة
كشفت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق صندوق استثماري جديد يستهدف دعم قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال (نحو 7.4 مليار دولار).
ويسهم الصندوق في تحقيق عوائد مالية مستدامة من شأنها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة.
وتشمل هذه المشاريع المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة، ومن المتوقع تسليم أول مشروع خلال هذا العام.
وأعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري الذي سيرأسه بنفسه، بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم قطاعات الثقافة، السياحة، الترفيه، والرياضة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن الصندوق الجديد يستهدف أيضًا بناء شراكات إستراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
وأضافت أن عمل صندوق الفعاليات الاستثماري، سيتمحور حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045.
وتتطلع الرياض من خلال صندوق الاستثمار الجديد، إلى المساهمة في تعزيز مكانة المملكة، كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات، من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى، تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة يلبي الطموحات الوطنية.
وسيركز الصندوق على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الإستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين.
كما ترتكز الأهداف الإستراتيجية للصندوق على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقًا لأعلى المعايير العالمية لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة، من خلال تطوير أكثر من 35 موقعًا فريدًا بحلول عام 2030.
وتشمل إستراتيجية الصندوق المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل غير النفطية للمملكة، بالإضافة إلى تأسيس بنية تحتية مستدامة تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% واستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، مع سعي المملكة لأن تكون من بين أكثر الدول التي تستقبل السياح على مستوى العالم.