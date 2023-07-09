تركيا تدعم مكافحة التضخم بالتنسيق بين السياسة النقدية والمالية
قال وزير المالية والخزانة التركي محمد شيمشك، إن حكومة بلاده ستدعم مكافحة التضخم من خلال تعزيز التنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية، مشيرًا إلى أنها ستقوم باتخاذ خطوات للحد من العجز الجاري وخفض الخطر السيادي للبلاد.
ونقلت صحيفة "جمهورييت" المحلية عنه قوله إن الوزارة لن تتسامح مع التدهور الدائم في مؤشرات المالية العامة عن طريق السيطرة على عجز الموازنة، واستعادة الانضباط المالي العام في المستقبل، وأنهم يتخذون التدابير اللازمة لذلك.
وكان شيمشك قد أطلق أولى خطوات سياسات التقشف من خلال تحديد 3 أسس رئيسية للسياسة الاقتصادية وهي الانضباط المالي وتحقيق تراجع البطالة إلى مستويات منخفضة والإصلاحات الهيكلية.
وبحسب خبراء اقتصاديين، ستأتي الخطوات الحاسمة الحقيقية بعد الانتخابات المحلية.
وتعرض تحويل الودائع المحمية من التقلبات في سعر الصرف من وزارة المالية إلى البنك المركزي لانتقادات وتساؤلات حول موقع الانضباط المالي من هذا القرار.
وأطلق شيمشك عدة "رسائل اقتصادية"، وقال: "نحن نضمد جراح المواطنين الذين تأثروا بكارثة الزلزال نتوقع أن تصل نفقات الزلزال هذا العام إلى 761.7 مليار ليرة تركية (3.1% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأضاف: "في هذا السياق، تم البدء ببناء 179 ألف وحدة سكنية في منطقة الزلزال. نخطط لتسليم حوالي 319 ألف وحدة سكنية لضحايا الزلزال في غضون عام".
وأردف قائلاً: " يهدف قانون الوحدة الوطنية الذي يناقش في البرلمان إلى تخفيف تأثير التكاليف الإضافية الناجمة عن الزلزال على الميزانية إلى حد ما، هذه التعديلات ستدعم أيضًا بشكل غير مباشر السيطرة على عجز الموازنة."
وأشار شيمشك: "قمنا بتحقيق تحسينات هامة تؤثر على 15.9 مليون متقاعد و 4.9 مليون موظف حكومي في عام 2023".
وأضاف: "زدنا الأجور والرواتب بنسب تفوق معدل التضخم بكثير، مما رفع مستويات الرفاهية. زدنا الحد الأدنى لأجور الموظفين بنسبة 141.8٪ ولمعاش المتقاعدين بنسبة 114.3٪ مقارنة بنهاية عام 2022".
وتابع الوزير أنه "في الفترة المقبلة، سنسيطر على عجز الموازنة ونعيد إرساء الانضباط المالي ولن نسمح بتدهور دائم في مؤشرات المالية العامة. نحن نتخذ التدابير اللازمة لذلك".
وختم قائلاً: "سندعم جهود البنك المركزي في مكافحة التضخم من خلال تعزيز التنسيق بين السياستين النقدية والمالية. سنقلل أيضًا من نسبة المخاطر المالية للبلاد من خلال اتخاذ خطوات للحد من عجز الموازنة".