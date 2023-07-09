تركيا تدعم مكافحة التضخم بالتنسيق بين السياسة النقدية والمالية

وكان شيمشك قد أطلق أولى خطوات سياسات التقشف من خلال تحديد 3 أسس رئيسية للسياسة الاقتصادية وهي الانضباط المالي وتحقيق تراجع البطالة إلى مستويات منخفضة والإصلاحات الهيكلية.

وبحسب خبراء اقتصاديين، ستأتي الخطوات الحاسمة الحقيقية بعد الانتخابات المحلية.

وتعرض تحويل الودائع المحمية من التقلبات في سعر الصرف من وزارة المالية إلى البنك المركزي لانتقادات وتساؤلات حول موقع الانضباط المالي من هذا القرار.

وأطلق شيمشك عدة "رسائل اقتصادية"، وقال: "نحن نضمد جراح المواطنين الذين تأثروا بكارثة الزلزال نتوقع أن تصل نفقات الزلزال هذا العام إلى 761.7 مليار ليرة تركية (3.1% من الناتج المحلي الإجمالي).

وأضاف: "في هذا السياق، تم البدء ببناء 179 ألف وحدة سكنية في منطقة الزلزال. نخطط لتسليم حوالي 319 ألف وحدة سكنية لضحايا الزلزال في غضون عام".

وأردف قائلاً: " يهدف قانون الوحدة الوطنية الذي يناقش في البرلمان إلى تخفيف تأثير التكاليف الإضافية الناجمة عن الزلزال على الميزانية إلى حد ما، هذه التعديلات ستدعم أيضًا بشكل غير مباشر السيطرة على عجز الموازنة."

وأشار شيمشك: "قمنا بتحقيق تحسينات هامة تؤثر على 15.9 مليون متقاعد و 4.9 مليون موظف حكومي في عام 2023".