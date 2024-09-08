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اقتصاد

الصين تتوجه للاستثمار في أضخم منجم ذهب غرب أفريقيا

الصين تتوجه للاستثمار في أضخم منجم ذهب غرب أفريقيا
أحد مناجم الذهب في غاناالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
08 سبتمبر 2024، 12:58 م

تستعد غانا لافتتاح أضخم منجم ذهب منذ 11 عامًا، وستتولى شركة صينية الإشراف على المشروع، في خطوة رمزية للاستثمار الصيني في القارة.

ويأتي الكشف عن هذا الاستثمار الصيني في غرب أفريقيا بعد يومين من اختتام منتدى الأعمال الصيني الأفريقي الذي انعقد في بكين.

وستفتتح إحدى الشركات التابعة لشركة التعدين الصينية العملاقة "شاندونغ غولد" في نوفمبر المقبل هذا المنجم، الذي سيصبح أكبر منجم في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، والمنتج الرائد للذهب في القارة.

وفي مقابلة مع "رويترز"، أكد الرئيس التنفيذي لشركة "كاردينال ريسورسيز"، مارتن أييسي، اكتمال هذا المشروع الذي كان قيد التنفيذ منذ أربع سنوات، ومن المتوقع أن يحقق المنجم الجديد، الواقع في شمال غرب غانا، إنتاجا سنويا قدره 358 ألف أوقية من الذهب، أو ما يزيد قليلا على 10 آلاف كيلوغرام سنويًّا.

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ويمثل هذا التطور نقطة تحول بالنسبة إلى صناعة التعدين في غانا، التي كانت في تراجع على مدى العقد الماضي، ويعود آخر افتتاح لمنجم بهذا الحجم في غانا إلى العام 2013، عندما أطلقت شركة "نيومونت" الأمريكية مشروعًا مماثلًا.

كما أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة المعادن عن افتتاح 3 مناجم أخرى بحلول عام 2026، بما في ذلك أول منجم لليثيوم في البلاد. وتهدف هذه المبادرات الجديدة إلى زيادة إنتاج غانا من الذهب بأكثر من نصف مليون أوقية سنويًّا، مما يعزز مكانتها كأكبر منتج للذهب في أفريقيا.

وفي عام 2023، استخرجت غانا أكثر من 4 ملايين أوقية من الذهب من مناجمها، وهو رقم من المتوقع أن يتم تجاوزه بكثير هذا العام.

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