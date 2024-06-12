البنك الدولي يتوقع انخفاض نمو الاقتصاد الإيراني لـ3 أعوام

توقع البنك الدولي، أن ينخفض نمو الاقتصاد الإيراني إلى 3.2% فقط في عام 2024، بعدما كان أعلى في السنوات الماضية؛ إذ بلغ العام الماضي 5%.

وأشار البنك في تقرير نُشر اليوم الأربعاء الـ12 من يونيو/حزيران إلى أن الاقتصاد الإيراني سيستمر في الانخفاض خلال السنوات المقبلة.

وبحسب التقرير، فإن الناتج المحلي الإجمالي لإيران نما بنسبة 5% العام الماضي بفضل زيادة صادرات النفط، لكنه سينخفض هذا العام إلى 3.2%، وفي العام المقبل إلى 2.7%، وإلى 2.4% في عام 2026.

ووفقًا للبنك الدولي، فإن النمو المتوقع هذا العام يواجه أيضًا تحديات، مثل: العقوبات، والطلب العالمي على النفط، ونقص الطاقة المحلية.

وتواجه إيران نقصًا حادًّا في الكهرباء في فصل الصيف، وتضطر إلى قطع الكهرباء عن القطاع الصناعي، وهي قضية أثرت على الإنتاج الصناعي في البلاد.

وفي فصل الشتاء، تواجه البلاد عجزًا حادًّا في الغاز، وتقيد الحكومة إمدادات الغاز لقطاعات الأسمنت والصلب والبتروكيماويات.

وتقدر الخسارة السنوية للكهرباء والغاز في القطاع الصناعي الإيراني بنحو خمسة إلى ثمانية مليارات دولار.

وعن نمو الاقتصاد العالمي توقع البنك الدولي أن يبلغ هذا العام نحو 2.6%، وهو ما لا يظهر أي تغير مقارنة بالعام الماضي، فيما سيرتفع بشكل طفيف إلى نحو 2.7% في العامين المقبلين.