تركيا تعلن عن تغييرات جذرية على السياسة النقدية

ذكرت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية، أن البنك المركزي التركي أعلن عن حزمة من التغييرات الجذرية على السياسة النقدية خلال سلسلة اجتماعات مع البنوك عقب قرار رفع أسعار الفائدة.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن رئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة أركان، أوضحت أن الأولوية حاليًّا لمكافحة التضخم وتعزيز الليرة التركية.