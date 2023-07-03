تركيا تعلن عن تغييرات جذرية على السياسة النقدية
ذكرت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية، أن البنك المركزي التركي أعلن عن حزمة من التغييرات الجذرية على السياسة النقدية خلال سلسلة اجتماعات مع البنوك عقب قرار رفع أسعار الفائدة.
وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم الاثنين، إن رئيسة البنك المركزي التركي، حفيظة أركان، أوضحت أن الأولوية حاليًّا لمكافحة التضخم وتعزيز الليرة التركية.
وبشأن الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي التركي في إطار السياسة النقدية الجديدة خلال الأيام المقبلة، أشارت الصحيفة إلى أن "الإجراءات الاحترازية الماكرو" التي تهدف إلى الضغط على سعر صرف العملات الأجنبية ستتم إزالتها تدريجيًّا".
وقالت الصحيفة، إن الزيادة الكبيرة في احتياطي البنك المركزي التركي التي أشار إليها وزير المالية محمد شيمشك في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي تؤكد إنهاء بيع العملات الأجنبية.
وبحسب الصحيفة، أعربت رئيسة البنك المركزي حفيظة أركان عن استيائها من توجه بعض البنوك الخاصة إلى شراء العملات الأجنبية فور اتخاذ قرار رفع أسعار الفائدة.
المصدر: صحيفة "إيكونوميست" البريطانية