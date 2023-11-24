مسؤول سوري يعلق لـ"إرم نيوز" على دخول العراقيين لبلاده دون فيزا‎

اعتبر مسؤول سوري رفيع أن قرار السماح بدخول العراقيين إلى بلاده دون تأشيرة "خطوة إيجابية" في سبيل تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين دمشق وبغداد في مختلف المجالات.

وكانت السفارة العراقية في دمشق أعلنت موافقة سوريا على السماح بدخول العراقيين إلى البلاد دون موافقة أمنية أو الحصول على تأشيرة للراغبين بالدخول لأول مرة، وذلك بدايةً من 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

ومن دمشق، قال أمين سر مجلس الأعمال السوري العراقي وعضو البرلمان السوري عبد الرحمن الجعفري، لـ"إرم نيوز"، إن "تخفيف الجهات المختصة السورية القيود على دخول العراقيين إلى سوريا على جميع المنافذ البرية والجوية سيكون له أثر إيجابي على القطاع السياحي وليس فقط عبر حملات دينية، وتنشيط الأسواق السورية بحركة الشراء، ورفع احتمالات توفر القطع الأجنبي، والتخفيف إلى حد ما من وتيرة التزايد المستمر في سعر الصرف".

واستطرد: "لكن التحسّن واضح الأثر سيكون على المدى البعيد بتشجيع رأس المال العراقي على الاستثمار في سوريا بوصفها بيئة آمنة للاستثمار".

وكان مجلس الأعمال السوري - العراقي الذي أعلن عن تشكيله أغسطس/ أيلول العام الماضي، تقدم بهذا المقترح، كجزء من دوره الذي أعلن عنه في بيان تشكيله والمتمثل في تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعراق، في مختلف المجالات.

واعتبر الجعفري أن "الجانب العراقي أيضاً جاد في التعاطي مع سوريا من الناحية الاقتصادية، والبداية كانت بتشكيل المجلس العراقي - السوري، وتوفير تسهيلات لعارضين سوريين أقاموا هذا العام معارض اختصاصية بالعراق، وفي أجندة العام القادم ستكون هناك أربعة معارض سورية داخل الأراضي العراقية، وهي فرصة للبيع والتعامل المباشر بين المصدّر السوري والتاجر العراقي".

وأشار إلى أن "هناك محاولات عن طريق المجلس لفتح قنوات مصرفية مع البنوك العراقية وخصوصاً تلك البنوك التي عليها عقوبات أمريكية، وبالتالي غير معنية بالمزيد من التضييق والحصار الأمريكي و"قيصر" في حال أرادت بالفعل التعاون المصرفي مع سوريا".